Depardieu - il legale accusa Barillari | Ha spinto la compagna dell’attore

Che Gerard Depardieu sia un personaggio eccentrico e controverso è cosa nota, come dimostrano anche le 13 accuse di abusi sessuali mosse nei suoi confronti da altrettante attrici. Il discusso attore francese adesso torna nuovamente sotto le luci dei riflettori, ma per un altro episodio per nulla piacevole: avrebbe aggredito oggi 21 maggio verso le 14:00 il fotoreporter de Il Messaggero Rino Barillari, noto come il re romano dei paparazzi, all’Harry’s Bar di via Veneto, uno storico locale romano.

