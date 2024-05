Depardieu - il legale accusa Barillari | Ha spinto la compagna dell’attore

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Gerardrespinge le accuse e punta il dito contro il fotografo Rinoper l'episodio che si è verificato oggi a Roma in via Veneto. "Il cosiddetto 're dei paparazzi' Rino, noto anche per le sue foto e per i suoi metodi aggressivi, haviolentemente ladi GérardL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Rino Barillari è il più noto fotografo di gossip in Italia. Ha costruito la sua carriera immortalando celebrities di Hollywood e nostrane, diventando celebre come il King dei paparazzi . Nella sua ultima avventura è stato aggredito da Gérard Depardieu che lo ha colpito con tre pugni mentre si trovava a via Veneto, a Roma, con la compagna. Saverio Barillari , detto Rino , nasce a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, l’8 febbraio 1945, sotto il segno dell’Aquario. cultweb

