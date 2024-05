Dell’Agnello Rimini mi ha conquistato La nuova Rinascita sarà forte e ambiziosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) In palestra a lavorare, come sempre. La vita e il mondo non cambiano, anche dopo una serie di playoff che ha decretato la fine della stagione per Rbr. Sandroè allenatore 365 giorni all’anno, magari escluso qualche festivo, e anche ieri ha tenuto in palestra i suoi biancorossi. Tutti presenti a parte Justin Johnson, ora negli Stati Uniti. "Si lavora sui fondamentali, sul miglioramento individuale – dice il coach –. Poi il 30 maggio scioglieremo le righe, ma fino a quel momento ci si allenerà". Chi vuol esser giocatore si allena, come si sa bene, anche a giugno e luglio. C’è spazio per il relax? "Devo dire che rimane ancora il dispiacere per come è finita, ma chiaramente questo è un momento in cui tiri il fiato, soprattutto mentalmente. Per tutto l’anno abbiamo vissuto una situazione in cui dovevamo costantemente correre, non potevamo mai perdere. Ora è ...