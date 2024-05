Delirio Vis - Pucciarelli eroe della salvezza | Emozioni al primo posto nella mia carriera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Manuel, al minuto 94 la Vis era in serie D. Poi cosa è successo? "Ho visto il cross in area, ero sul secondo palo, sapevo che la palla sarebbe passata e ho anticipato il difensore per stopparla bene. Per fortuna ci sono riuscito, avevo visto bene la traiettoria del pallone e sapevo che sarebbe passato tra i difensori avversari. Quindi ho tirato in porta sicuro ed ho fatto gol" Un gol dopo l’altro, una catena dipazzesche, ma che partita è stata? "Una partita stregata, abbiamo avuto due rigori contro e succede raramente, anche se mi dicono che c’erano. Però non abbiamo mai mollato, non volevamo mollare" A chi dedica la? "A tutta Pesaro, anche oggi il pubblico è stato incredibile, poi alla mia famiglia, sarebbe cambiato tutto con una retrocessione. Invece siamo in C". Torniamo alla partita, chi o ...