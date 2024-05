DAZN costa meno per i tifosi della Juventus

(Di martedì 21 maggio 2024) Gli juventini pagheranno. Al via una promozione speciale che fa risparmiare alcuni euro, ma bisogna essere veloci, perché scade il 30 maggio....

CdS - Da Suning a Oaktree: tutto pronto (anche il comunicato). C'è una curiosità - CdS - Da Suning a Oaktree: tutto pronto (anche il comunicato). C'è una curiosità - Anche il Corriere dello Sport sottolinea come quella di oggi sia una giornata campale per l'Inter, con il termine ultimo per la restituzione del prestito a Oaktree da parte di Zhang. fcinternews

Sei tifoso della Juventus Paghi meno Dazn. Abbonamento scontato, ecco come - Sei tifoso della Juventus Paghi meno dazn. Abbonamento scontato, ecco come - dazn e la Juventus: arriva un'offerta per i supporter bianconeri che potranno seguire tutte le partite di serie A della loro squadra del cuore sull'app con lo sconto se... Vediamo i dettagli ... affaritaliani

DAZN: l’aumento dei prezzi scatena polemiche tra gli utenti - dazn: l’aumento dei prezzi scatena polemiche tra gli utenti - L'aumento dei prezzi annunciato pochi giorni fa da dazn ha scatenato inevitabilmente un'ondata di polemiche tra gli utenti, ma non solo. Anche le associazioni ... tecnoandroid