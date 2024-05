Datacolor® annuncia importanti aggiornamenti alle offerte software - oltre a un nuovo piano di supporto per la manutenzione del software

(Di martedì 21 maggio 2024) LAWRENCEVILLE, N.J., 21 maggio 2024 /PRNewswire/Datacolor, leader globale nelle soluzioni di gestione del colore, ha rilasciatodel portafoglio, tra cui l'integrazione delColibri® e miglioramenti alla sua strumenti per la corrispondenza dei colori e il controllo qualità (QC). "Dall'acquisizione di matchmycolor e delle sue soluzioniColibri lo scorso maggio, i nostri team hanno lavorato instancabilmente per allineare e migliorare i nostrie servizi all'avanguardia per la formulazione e la gestione del colore. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni facili da usare utilizzando le tecnologie più recenti che possano essere completamente integrate nei flussi di lavoro dei ...

