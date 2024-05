(Di martedì 21 maggio 2024) La conduttrice riin Mediaset come ospite di È sempre Carta. Ilcon: "Sono stata la prima a portarti in tv".

Esilarante siparietto tra Giovanna Botteri e Alberto Matano a La vita in diretta , su Rai uno, nella puntata di ieri 1 marzo. In studio a un certo punto si parla dell'ultimo scandalo dato da Bianca Censori , la moglie del cantante Kanye West, che alla settimana della moda di Parigi si è presentata praticamente nuda, visto che indossava solo una pelliccia corta e dei collant trasparenti, indossati senza lingerie, cosa per cui in Francia si rischia l'arresto. liberoquotidiano

Trump e il video con il 'reich', Casa Bianca attacca - Trump e il video con il 'reich', Casa bianca attacca - (Adnkronos) - E' stato rimosso oggi, poco dopo le 10 di Washington, il video che Donald Trump aveva condiviso su Truth Social in cui si prometteva un "reich unito" in caso del suo ritorno alla Casa Bi ... reggiotv

Daria Bignardi torna in tv, siparietto con Bianca Berlinguer e Mauro Corona: “Sei arrivata seconda” - Daria Bignardi torna in tv, siparietto con bianca Berlinguer e Mauro Corona: “Sei arrivata seconda” - La conduttrice ritorna in Mediaset come ospite di È sempre Cartabianca. Il siparietto con bianca Berlinguer e Mauro Corona: “Sono stata la prima a portarti in tv”. Un ritorno inaspettato, quello di ... fanpage

Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer, la figlia Bianca: "Atto ignobile" - Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer, la figlia bianca: "Atto ignobile" - (Adnkronos) - Vandalizzata la tomba Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista morto nel 1984. A denunciare il fatto con un post sui social corredato da foto, è la figlia e nota giornalista t ... reggiotv