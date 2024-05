Dardanelli AbiLiArt | Giovani sono fiduciosi che con il loro impegno si possa arrivare ad un mondo migliore

(Di martedì 21 maggio 2024) “Non immaginavamo l'empatia e l'interesse che ihanno dimostrato. Li abbiamo stimolati a ragionare sull'ecologia, il benessere della terra e della popolazione” ha detto Mariagrazia, presidente onorario Rete Nazionale Licei Artistici, presidente Associazione, durante la premiazione delle opere del concorso EvolveArt: Scuola, arte e industria per la transizione energetica che si è

Dardanelli: ''Giovani sono fiduciosi che con il loro impegno si possa arrivare ad un mondo migliore'' - dardanelli: ''giovani sono fiduciosi che con il loro impegno si possa arrivare ad un mondo migliore'' - “Non immaginavamo l'empatia e l'interesse che i giovani hanno dimostrato. Li abbiamo stimolati a ragionare sull'ecologia, il benessere della terra ... stream24.ilsole24ore

Si rompe una giostra durante la festa patronale di San Severo: almeno 10 bambini feriti - Si rompe una giostra durante la festa patronale di San Severo: almeno 10 bambini feriti - Diverse persone, tra cui almeno 10 bambini, sono rimasti feriti lunedì sera a San Severo in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata da supporto precipitando per alcuni metri. L’incidente ... ilfattoquotidiano

Chico Forti, Gomez: “Meloni ha accolto un assassino, è un messaggio devastante. A meno che non dica pubblicamente che è innocente” - Chico Forti, Gomez: “Meloni ha accolto un assassino, è un messaggio devastante. A meno che non dica pubblicamente che è innocente” - "Una squallida manovra elettorale, a meno che lei non sostenga pubblicamente che è stato condannato ingiustamente dagli Usa" ... ilfattoquotidiano