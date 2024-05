Danimarca - Svezia e Finlandia verso le elezioni europee 2024 | la Scandinavia è pienamente nella Nato

nella giornata odierna è andata in scena una importantissima domenica dei Mondiali di Hockey ghiaccio . L’edizione 2024 della Top Division è in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e il programma odierno prevedeva ben sei incontri che, ovviamente, hanno regalato grande spettacolo e le prime indicazioni sui valori delle squadre. GRUPPO A Finlandia -GRAN BRETAGNA 8-0: tutto facile per gli scandinavi che chiudono il primo tempo sull’1-0 con la rete di Kapanen, quindi nel secondo periodo vanno a segno Puljujarvi, Innala, Riikola, ancora Kapanen e Maatta. oasport

Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Mondiale di Hockey ghiaccio in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Andiamo a vedere cos’è successo nelle quattro partite che erano in programma oggi. GRUPPO A Finlandia -AUSTRIA 2-3: succede di tutto nel match inaugurale della giornata. Gli scandinavi partono fortissimo e sembrano mettere il match nella propria direzione con le reti di Maenalanen dopo 2:51, quindi raddoppio di Kapanen al minuto 8:06. oasport

Siamo giunti alla penultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Hockey su ghiaccio , Top Division, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Si stanno definendo le quattro squadre per girone che avanzeranno ai quarti di finale con Canada e Svezia che sono al primo posto. GRUPPO A GRAN BRETAGNA- Norvegia 2-5: la sfida vede la partenza a razzo degli scandinavi che si portano subito sul 3-0 con le reti di Vikingstad, Thoresen e Bakke Olsen. oasport

