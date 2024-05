D’Angelo può aprire un ciclo vincente Parola di D’Adderio che allenò il mister

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il cuore diSalvo Fulviobatte più forte quando gli si nomina lo Spezia: "Grande felicità per la salvezza delle Aquile.puòun"., che emozioni ha provato nel vedere in tv il match tra lo Spezia e il Venezia? "Una grandissima felicità per il raggiungimento della salvezza da parte delle Aquile. Io ho allenato anche il Venezia, ma ho fatto il tifo per lo Spezia. Non nego che inizialmente ero preoccupato perché non era una partita semplice, ma la sconfitta sarebbe stata una beffa, i bianchi hanno meritato il successo". Ha ammirato lo straordinario pubblico del ‘Picco’? "Conosco perfettamente la passione e la forza del popolo spezzino. Ho rivissuto ciò che accadde nel match contro ...