Dalla Francia | una panchina per il figlio di Ancelotti

Potrebbe essere la svolta decisiva per la carriera di Davide Ancelotti , corteggiato in Francia come capo allenatore : può lasciare il ruolo di vice al Real Madrid e seguire le orme del padre.Continua a leggere fanpage

In Francia sognano Davide Ancelotti come allenatore: il figlio di Re Carlo può salutare Madrid - In Francia sognano Davide ancelotti come allenatore: il figlio di Re Carlo può salutare Madrid - Potrebbe essere la svolta decisiva per la carriera di Davide ancelotti, corteggiato in Francia come capo allenatore: può lasciare il ruolo di vice al ... fanpage

L'Equipe, il Reims pensa a Davide Ancelotti - L'Equipe, il Reims pensa a Davide ancelotti - C'è anche il nome di Davide ancelotti, figlio ed assistente di Carlo al Real Madrid, nella lista dei nomi che il Reims sta vagliando per la carica di allenatore della prossima stagione. (ANSA) ... ansa

DALLA FRANCIA - Il Reims pensa a Davide Ancelotti per la panchina - DALLA FRANCIA - Il Reims pensa a Davide ancelotti per la panchina - Davide ancelotti e' finito nel mirino del Reims, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riporta 'L'Equipe' la societa' francese auspica di ufficializzare il successore di S ... napolimagazine