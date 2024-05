Dal film Her in cui era la voce di una chat di compagnia alla realtà

Pare che sarà Keanu Reeves a dare la voce a Shadow in Sonic – Il film 3, unendosi così a un cast che include Ben Schwartz nei panni di Sonic , Jim Carrey nel ruolo del malvagio Dr. Robotnik e James Marsden come Tom Wachowski, amico umano del protagonista. Nonostante la notizia sia stata riferita da diverse fonti, il porta voce della Paramount Pictures si è però rifiutato di commentare. cinemaserietv

Il cineasta tedesco sarà nel cast vocale del nuovo progetto del regista di Parasite. Werner Herzog si è unito ufficialmente al cast vocale del prossimo film d'animazione di Bong Joon-ho , la cui produzione avrà inizio in estate. Non sarà la prima volta che Herzog presta la propria voce ad un progetto animato . In passato, il celebre regista tedesco è apparso in serie come I Simpson, The Boondocks, Rick and Morty e Metalocalypse. movieplayer

Musica e cinema. Un binomio che fa sorridere di gioia Veronica Lucchesi . Più nota al grande pubblico come la cantante del duo La Rappresentante di Lista . Trentasei anni, di Viareggio, Veronica è tra le protagoniste di Gloria!, l’esordio alla regia di un’altra cantautrice con la passione del cinema, Margherita Vicario. Da Sanremo a “Gloria!” Una comunanza di intenti che le ha portate a collaborare prima sul palco di Sanremo (hanno duettato nella serata delle cover nel 2022 con Be my baby). amica

OpenAI disattiverà voce di ChatGpt simile a Scarlett Johansson - OpenAI disattiverà voce di ChatGpt simile a Scarlett Johansson - ROMA, 21 MAG - OpenAI sta lavorando per disattivare una delle voci di ChatGpt simile a quella dell'attrice Scarlett Johansson che nel film del 2013 Her, diventato simbolo dell'interazione dell'uomo co ... ansa