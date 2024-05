Dakota Johnson si mette alle spalle il flop di Madame Web - ecco il trailer di Am I Ok?

(Di martedì 21 maggio 2024) Il film, con al centro il personaggio impacciato della, uscirà negli Stati Uniti sulla piattaforma Max. Max ha diffuso in streaming ildi Am I Ok, film con cuiproverà a scrollarsi di dosso le critiche per ildiWeb della Sony, che ha condizionato questo la prima parte del 2024. La dramedy co-diretta da Tig Notaro e Stephanie Allynne, sarà lanciata sul servizio di streaming il 6 giugno dopo essere stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2022. Il cast è composto anche da Sonoya Mizuno, Jermaine Fowler, Kiersey Clemons, Molly Gordon, June Diane Raphael e Notaro. Am I OK? è incentrato sulle amiche di sempre Lucy () …

Baciarsi a New York è più bello se a farlo sono le star Pedro Pascal e Dakota Johnson , impegnate nelle riprese del nuovo film di Celine Song. Una foto di Dakota Johnson che bacia con passione Pedro Pascal per le strade di New York è diventata virale . Tradimento sotto il sole per il povero Chris Martin? Niente di tutto ciò. Il bacio in questione è cinematografico visto che le due star sono impegnate nelle riprese del nuovo film di Celine Song, Materialists. movieplayer

Spider-Man flop Madame Web becomes a hit on Netflix - Spider-Man flop Madame Web becomes a hit on Netflix - The Spider-Man spin-off follows Cassie Webb ( dakota johnson ), a paramedic who develops abilities as a clairvoyant after suffering an accident. With her newfound powers, she helps a trio of young ... digitalspy

Top performers' list includes athletes from track, golf, softball, baseball and tennis - Top performers' list includes athletes from track, golf, softball, baseball and tennis - Here's a list of some of the top Watertown and Aberdeen area performers from May 13-19: ... thepublicopinion

Dakota Johnson explores self-discovery in trailer for 'Am I OK' - dakota johnson explores self-discovery in trailer for 'Am I OK' - dakota johnson stars in the upcoming dramedy "Am I OK", where she delves into themes of self-discovery and sexual identity. Directed by Tig Notaro an ... timesofindia.indiatimes