(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Si chiama DSPACE e sviluppa servizii innovativi perlee contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle aree cardiovascolare e oncologica. E' ilhub diEuropa che, insieme a diversi partner tecnologici in tutta Europa, si propone di sviluppare soluzionii innovative per potenziare

Daiichi Sankyo, nuovo digital innovation hub per ottimizzare cure - daiichi sankyo, nuovo digital innovation hub per ottimizzare cure - E' il nuovo digital innovation hub di daiichi sankyo Europa che, insieme a diversi partner tecnologici in tutta Europa, si propone di sviluppare soluzioni digitali innovative per potenziare ... adnkronos