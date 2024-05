D' Agostino saluta Trieste - ' patrimonio più che triplicato'

(Di martedì 21 maggio 2024) "Ildell'Autorità e delle società ad esse collegate si è più che, lo si nota anche solo guardando la gestione aziendale". E' il bilancio fatto da Zeno D', presidente dell'Autorità portuale die Monfalcone dei nove anni di mandato, nel corso della conferenza stampa di commiato. D'si è infatti dimesso dalla carica e lascerà la presidenza a fine mese, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, a fine anno. "Oggi esiste un modello- ha aggiunto D'- non ci sono perdite, tutto è in crescita". Dunque, "non ho rimpianti e sono soddisfatto di ciò che ho fatto. Un risultato raggiunto non da solo" ma con l'intera squadra che ha lavorato al suo fianco. "Il vero azionista del Porto diè ...

