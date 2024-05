Cupra Tavascan | il primo SUV coupé elettrico del marchio spagnolo

Sviluppo spagnolo, tecnologia tedesca, produzione cinese, mercato globale. La Cupra Tavascan, il secondo modello elettrico del marchio catalano del gruppo Volkswagen dopo la Born (che tra non molto sarà disponibile come VZ con prestazioni potenziate, tipo i 200 orari di velocità massima) e il primo Suv coupé, sta per arrivare: gli ordini verranno aperti a giugno con l’ufficializzazione del listino.

