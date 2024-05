Cuoco e imprenditore - le due anime di Chicco Cerea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 21 maggio 2024) Se deve stabilire quanto è chef e quanto èsi divide salomonicamente: cinquanta e cinquanta., presente alla terza edizione del Gastronomika Festival per una chiacchierata con Anna Prandoni sul tema principe della manifestazione, ci racconta come si è evoluta la sua vita professionale. Un cambiamento necessario: «Nella vita si cambia, ci si evolve, la mia evoluzione è stata quella di ampliare l’attività assieme a tutta la famiglia (numerosa!)». L’universoè vastissimo, tra ristoranti Da Vittorio, New Wave bistrot e DaV, e oggi coinvolge circa mille dipendenti, senza contare i ristoranti esteri in partnership. Tutto è partito da un bar di famiglia, dove lavoravano il papà e i fratelli. La famiglia cresce, il bar non garantisce più sostegno per tutti, il padre decide quindi di prendere una piccola trattoria in centro a Bergamo, ne ha risollevato le sorti, «da lì siamo partiti e cresciuti»: in sei parole il percorso che ha portato alle tre stelle Michelin.