Crosetto portato in ambulanza all' ospedale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 21 maggio 2024) AGI - Il ministro della Difesa Guidoera impegnato in una riunione del Consiglio Supremo di Difesa, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando ha accusato un malore. La riunione era ancora in corso si stava analizzando la situazione in Medio Orente, con particolare riferimento al conflitto israelo-palestinese. Per soccorrere il ministro della Difesa è stato chiesto l'intervento di un', che ha provveduto a trasferirein. Immediate le reazioni nel mondo politico e i messaggi di auguri al ministro, di cui non si conoscono ancra le condizioni. "Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!", lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo la notizia dell'arrivo indel collega Guido, ministro della Difesa. "Esprimo vicinanza al ministrocon l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione" Così il segretario di Azione, Carlo Calenda.