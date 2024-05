(Di martedì 21 maggio 2024) Guido, ha lasciato in anticipo il Consiglio supermo della Difesa, al quale stava partecipando, per essere trasportato inin

C'è apprensione per le condizioni di salute di Guido Crosetto . Il Ministro della Difesa ha lasciato il Consiglio Supremo di Difesa a cui stava prendendo parte ed è stato trasportato in ambulanza all' ospedale . Ricordiamo che Crosetto a metà febbraio era stato ricoverato per una pericardite panorama

Paura per il ministro della Difesa , Guido Crosetto , portato in ospedale in ambulanza. Crosetto stava partecipando al Consiglio Supremo di Difesa quando ha dovuto lasciare in anticipo... leggo

Malore improvviso per Guido Crosetto durante il Consiglio supremo di difesa. Il ministro è stato immediatamente portato in ospedale con l'ambulanza , lasciando in anticipo l'incontro che era in corso al Quirinale. Lo rende noto il Ministero della Difesa. Non è la prima volta che il fedelissimo della ilgiornaleditalia

Il ministro della Difesa Crosetto è stato trasportato in ospedale - Il ministro della Difesa crosetto è stato trasportato in ospedale - Il ministro della Difesa Guido crosetto è stato trasportato dall'ambulanza in ospedale. Lo rende noto il ministero. lettera43

Crosetto in ospedale. La corsa in ambulanza dal Quirinale - crosetto in ospedale. La corsa in ambulanza dal Quirinale - Guido crosetto, ha lasciato in anticipo il Consiglio supermo della Difesa, al quale stava partecipando, per essere trasportato in ambulanza in ospedale ... ilgiornale

Il ministro Guido Crosetto trasportato in ospedale in ambulanza - Il ministro Guido crosetto trasportato in ospedale in ambulanza - Il ministro della Difesa Guido crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa. ilfattoquotidiano