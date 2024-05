Crisi dei negozi di quartiere a Roma - nell’ultimo anno chiudono 8 mila attività Il progetto OROSpay per rilanciare la piccola imprenditoria

Se Roma cercava una consolazione azzurra per il forfait di Jannik Sinner, ne ha trovata una al profumo di storia con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il trionfo nel torneo di doppio femminile degli Internazionali è dolcissimo al Foro Italico, e ha pure il merito di riportare molto in alto anche la gloriosa e nobile componente rosa del nosto movimento, un po’ in ombra di recente con l’impetuosa avanzata dei ragazzi.

sport.quotidiano