Courteney Cox Monica ha raccontato di sentire lo spirito di Matthew Perry Chandler | Mi fa spesso visita - se si riesce a credere

Courteney Cox ha raccontato di sentire la presenza dell'amico ed ex collega defunto Matthew Perry e di essere sicura che il suo spirito stia vegliando su di lei, in qualche modo. comingsoon

I due era legatissimi non solo perché hanno condiviso ben dieci stagione dell’amatissima serie tv cult “Friends”, ma perché la loro amicizia è continuata anche a telecamere spente. Intervistata da CBS Sunday Morning, Courteney Cox ha ricordato commossa Matthew Perry. L’attore è morto il 28 ottobre 2023, a soli di 54 anni, dopo essere stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa a Pacific Palisades, in California.

ilfattoquotidiano