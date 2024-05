Costi dei voli ancora alti - ma la voglia di viaggiare cresce ancora

(Di martedì 21 maggio 2024) La tendenza è chiara, persi spende volentieri. Nuove proposte, caroormai conclamato ma con qualche sorpresa piacevole per alcune destinazioni del sud Europa, con Spagna e Italia in cima alla lista, ma anche per Turchia e Cina.Se queste previsioni elaborate dall’Associazione dei vettori (Iata) e pubblicate il primo maggio scorso sono giuste, quella che sta per cominciare sarà un’estate ricordata per l’invasione turistica del Bel Paese. Infatti, secondo gli analisti dell’organizzazione, i ricavi totali per passeggeri-chilometri (indice Rpk) del settore hanno mantenuto una traiettoria positiva a marzondo del 13,8%, per lo più trasportati dal forte slancio del traffico internazionale. I fattori di carico dei passeggeri (indice Plf) nel mese di marzo erano già superiori rispetto a quelli degli anni precedenti, mentre ...

Tempo di lettura: 2 minutiI ritardi, le assenze non comunicate, la voglia di andare via comunicata ‘urbi et orbi, la svogliatezza, i rifiuti alla richiesta di dare un mano. C’è tutto questo in una stagione da dimenticare per la Salernitana, ostaggio di Dia e dell’incapacità di una società nella gestione del caso. Il trascinatore dello scorso torneo si è trasformato nel carnefice con la connivenza di una dirigenza che ha praticamente accettato ogni tipo di atteggiamento senza colpo ferire, aspettandolo, credendo in una redenzione di un giocatore troppo sensibile alla sirene estere e a quel salto di qualità che Salerno non gli avrebbe garantito. anteprima24

Si avvicinano le Vacanze di Pasqua ed è ancora caro - voli per i tanti docenti e ATA che lavorano lontano da casa e vogliono tornare dai propri familiari in occasione delle festività Pasqua li. Un'analisi effettuata dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), in collaborazione con Assoutenti, evidenzia che i biglietti aerei per Sicilia e Sardegna superano i 300 euro . orizzontescuola

L’operazione Ita-Lufthansa continua a faticare a decollare. La Commissione Ue ha infatti segnalato diversi timori sull’operazione: da una parte il rischio di un aumento dei prezzi per i clienti e dall’altra una diminuzione della qualità dei servizi. L’esecutivo comunitario ha formalizzato a Lufthansa e al ministero dell’Economia italiano le conclusioni preliminari sul progetto di ingresso in minoranza nel capitale di Ita: la lettera inviata dalla Concorrenza Ue elenca tutti i rilievi e i nodi da sciogliere prima del via libera all’operazione di Fusione . lanotiziagiornale

Il Volo - Tutti Per Uno, i tre tenori tornano su Canale 5 dopo il boom d’ascolti: musica e ospiti pazzeschi, chi ci sarà - Il Volo - Tutti Per Uno, i tre tenori tornano su Canale 5 dopo il boom d’ascolti: musica e ospiti pazzeschi, chi ci sarà - Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Clara, Irama e tanti altri sul prestigioso palco con il trio italiano più famoso al mondo: tutte le anticipazioni di oggi ... libero

Nuova biglietteria all'aeroporto di Trapani Birgi - Nuova biglietteria all'aeroporto di Trapani Birgi - È già operativa la nuova biglietteria dell’aeroporto di Trapani Birgi, uno spazio completamente rinnovato dedicato a molteplici servizi per rendere il viaggio ancora più piacevole. Nuovo design, moder ... advtraining