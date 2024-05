Cosa sono le turbolenze in volo | cause e possibili rischi

Le Turbolenze in quota sono un fenomeno molto frequente quando si vola: ecco di cosa si tratta, le aree più esposte del pianeta e quanto pos sono essere pericolose ilgiornale

In occasione del suo trentesimo compleanno, Zielinski ha tenuto una festa in cui ha invitato i compagni di squadra del Napoli, lo staff e diversi personaggi che lo hanno aiutato ad inserire al meglio nel contesto napoletano. Nel corso della festa, il centrocampista polacco ha letto una lettera che è il suo addio a Napoli. Piotr ha infatti trovato da tempo un accordo per trasferirsi con l’Inter dopo la scadenza del suo contratto.

ilnapolista