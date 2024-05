Cosa si aspettano gli Usa dal nuovo presidente di Taiwan

(Di martedì 21 maggio 2024) L’auspicio degli Stati Uniti in merito algoverno diè che i rapporti bilaterali possano continuare a crescere come nell’ultimo decennio. È quanto emerge dalla nota diffusa ieri da Antony Blinken, segretario di Stato, che si è congratulato con William Lai Ching-te, “quintodemocraticamente eletto di”, come evidenzia il comunicato. Nella nota, gli Stati Uniti si congratulano anche con “il popolo diper aver dimostrato ancora una volta la forza del suo sistema democratico solido e resistente”. “La partnership tra il popolo americano e il popolo di, radicata nei valori democratici, continua ad ampliarsi e ad approfondire i legami commerciali, economici, culturali e tra le persone”, si legge ancora. Elogiando l’ex...

