Cosa può succedere con il mandato di arresto a Netanyahu e Sinwar e che significa | l’analisi della giurista

Francesco Petrucciano , esperto d’area e di diritto islamico di Geopolitica.info, ai nostri microfoni: “La Morte di Raisi muterà l’assetto istituzionale”. L’Iran piange Ebrahim Raisi . Il presidente era a bordo dell’elicottero che si è schiantato in una regione montuosa a 60 km da Teheran nel pomeriggio di ieri, domenica 19 maggio. Le ricerche del numero uno iraniano sono andate avanti per tutta la notte e solo questa mattina è stata confermata la Morte del presidente e del ministro degli Esteri. notizie

La consegna del trofeo di campioni d’Italia è avvenuta giusto in tempo: da mercoledì 22 maggio l’ Inter di Steven Zhang non esisterà più, salvo incredibili colpi di scena dell’ultimo minuto. Il club passerà in mano al fondo californiano Oaktree . Un terremoto societario che arriva immediatamente dopo la sbornia nerazzurra per la vittoria dello scudetto e la conquista della seconda stella, ma che non è certamente imprevisto. ilfattoquotidiano

Il territorio dei Campi Flegrei, noto per la sua bellezza paesaggistica e il suo ricco patrimonio storico, è anche uno dei sistemi vulcanici più complessi e pericolosi del mondo. Negli ultimi tempi, quest’area ha vissuto un’intensificazione dei terremoti, culminata in una serie di scosse il 20 maggio 2024, la più forte di magnitudo 4.4, con danni registrati a edifici e strade. thesocialpost

La catena di casalinghi Action ritira set di utensili da cucina “Masterchef” prodotti in Cina: “Non usateli, sono pericolosi per la salute” - La catena di casalinghi Action ritira set di utensili da cucina “Masterchef” prodotti in Cina: “Non usateli, sono pericolosi per la salute” - La catena di casalinghi Action, ritira i set di utensili da cucina Masterchef dal commercio: come chiedere il rimborso ... tag24

Fedez come sta, Chiara Ferragni preoccupata ha chiamato l'ex suocera: il malore e la corsa in ospedale, ora è a casa a riposo - Fedez come sta, Chiara Ferragni preoccupata ha chiamato l'ex suocera: il malore e la corsa in ospedale, ora è a casa a riposo - Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita». cosa ha avuto Ma allora cosa è successo a Fedez Secono alcune indiscrezioni di Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona, «la vita notturna e le ... ilmessaggero

Michelle Hunziker, la gaffe su Rose Villain: cosa ha detto dopo l'esibizione - Michelle Hunziker, la gaffe su Rose Villain: cosa ha detto dopo l'esibizione - Su Canale 5 è cominciata la sesta edizione di Io Canto che, dopo il successo di Io Canto Generation del 2023 è diventato "Io Canto Family", con la conduzione di ... ilmattino