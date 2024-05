Cosa non torna nelle spiegazioni sulla selezione delle voci per ChatGPT?

(Di martedì 21 maggio 2024) Non vengono fatti nomi e cognomi. Si parla di un numero molto alto (400) di candidature che, alla fine, sono state scremate per arrivare a cinque. Si tratta di attori e doppiatori cinematografici che hanno partecipato a una vera e propria. Fino ad arrivare al prodotto finale annunciato nei giorni scorsi: le 5del nuovo modello GPT-4o lanciato da OpenAI. Questa, in sintesi, la spiegazione fornita da Sam Altman all’indomanipolemiche attorno a una di queste(quella rinominata “Sky” e attualmente sospesa dopo le polemiche) che somiglierebbe a quella dell’attrice americana Scarlett Johansson. LEGGI ANCHE > Annunci il tuo assistente vocale con il riferimento a “Her”, ma poi neghi che la voce sia di Scarlett Johansson Una narrazione che, per dinamica, stride con il racconto fatto dalla stessa ...

