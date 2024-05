Cosa ci aspetta Campi Flegrei - l' incubo non è finito | la previsione degli esperti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Dalle 19.51 di ieri sera e in corso uno sciame sismico nell'area deiche, fino alle ore 00.31 di oggi, ha fatto registrare in circa 150 terremoti con magnitudo massima di 4.4. L'evento di magnitudo 4.4 e stato il piu energetico tra quelli registrati dall'inizio dell'attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005. L'epicentro e collocato all'interno della Solfatara ad una profondita di 2.6 km. Non si registra allo stato attuale un aumento della velocita di sollevamento che e di 2 cm/mese. Non si registrano variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all'andamento precedente. Lo rende noto l'Ingv. La sismiciàa non èun fenomeno prevedibile, pertanto non puo essere escluso che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto gia registrato durante lo ...