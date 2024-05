Corruzione per le olimpiadi Milano-Cortina | indagati e perquisizioni

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 12:00 Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e i pm di Milano stanno eseguendo un decreto di perquisizione nella sede di fondazione Milano-Cortina , il comitato organizzatore delle olimpiadi invernali 2026, per un’inchiesta in cui sono ipotizzati i reati di turbativa d’asta e corruzione nei confronti di […] L'articolo Milano-Cortina , perquisizioni alla fondazione : 3 indagati proviene da Il Difforme. ildifforme

