Corriere dello Sport – Mercato Napoli - tutto gira intorno a Kvaratskhelia

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-21 10:56:03 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Khvichaè stato al centro del meravigliosodi Luciano Spalletti, e poi delle squadre confuse di Garcia, Mazzarri e Calzona. Lui sempre, inevitabilmente: è di un mago, come lo chiama Osimhen, che parliamo. Un illusionista del pallone, a dispetto di una stagione complessa e complicata da tante situazioni contingenti che lui, giovane campione di 23 anni – compiuti il 12 febbraio, in corsa – ha subìto e assorbito probabilmente più di molti altri colleghi. Comprensibile. E comunque, compresa la meravigliosa punizione pennellata con l’arte del Kvaravaggio al Franchi con la Fiorentina, con una giornata ancora da giocare è arrivato a un solo gol da quelli realizzati all’esordio in Italia: 11 reti, finora, contro 12. Nulla di ...

Il Napoli sta per chiudere una stagione davvero disastrosa. A meno di miracoli dell’ultimo secondo, potrebbe saltare anche il premio di consolazione Conference. Urge ripartire e rigenerare un entusiasmo che non c’è più nell’ambiente. Nel buio di questo campionato, tuttavia, alcuni fari sono rimasti accesi secondo il Corriere del Mezzogiorno. Kvaratskhelia , Lobotka e Politano potrebbero essere i punti fermi dai quali ripartire a brevissimo. terzotemponapoli

2024-05-19 11:40:35 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Venerdì a Firenze, contro la Fiorentina, Khvicha Kvaratskhelia ha segna to l’undicesimo gol della sua stagione, il primo su punizione, e poi ha messo il turbo: una corsa verso il settore ospiti con il volto (splendidamente) deformato dalla grinta e dalla fame rabbiosa e poi un’esultanza catturata dai flash. justcalcio

Il Napoli desidera continuare a punta re su Khvicha Kvaratskhelia per la prossima stagione, ma il Paris Saint-Germain sta mostrando un forte interesse per il giocatore. Lo rivela il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, fornendo un aggiornamento sulla situazione e delineando la posizione del club partenopeo guidato da Aurelio De Laurentiis. dailynews24

“La situazione Kvaratskhelia è spinosa”, Schira spiega il perchè - “La situazione kvaratskhelia è spinosa”, Schira spiega il perchè - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live ... ilnapolionline

La Marca: "Folorunsho prezioso per il Napoli. Kvara Solo Pulisic segna di più" - La Marca: "Folorunsho prezioso per il napoli. Kvara Solo Pulisic segna di più" - "kvaratskhelia È il leader tecnico da cui ripartire, pertanto mi auguro per il napoli ed in generale per il calcio italiano che possa arrivare il rinnovo. È stata una stagione complicata per tutti i ... areanapoli

Schwoch fa il nome: “C’è un attaccante che sposterebbe gli equilibri come Osimhen” - Schwoch fa il nome: “C’è un attaccante che sposterebbe gli equilibri come Osimhen” - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex napoli: “La panchina del napoli ti mette sotto pressione, c’è bisogno di uno con le spalle larghe. Piol ... tuttonapoli