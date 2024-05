Coppa Italia femminile 2024 - la finale tra Roma e Fiorentina in tv | quando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.16 Rispetto a Tokyo 2020 l’Italia avrà un equipaggio in meno (9 contro 8), però l’aver qualificato entrambe le barche ammiraglie ha un peso specifico notevole. 13.16: Si chiude come meglio non si poteva questa giornata di qualificazioni olimpiche! Davvero spettacolare la rimonta azzurra nell’otto maschile.

oasport