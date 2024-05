Copasir - audizione del ministro Urso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 21 maggio 2024) ROMA – Mercoledì 22 maggio, alle ore 15, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza delle Repubblica () svolgerà l’deldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. Ricordiamo che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è un organo del Parlamento che esercita il controllo sull’operato dei servizi segreti italiani. Nato nel 2007 in sostituzione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (Copaco), ha sede a Roma, nel Palazzo San Macuto. Le sue funzioni di vigilanza sono disciplinate dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, in particolare dall’articolo 31. Il successivo articolo 32 ne descrive le funzioni consultive. L'articolo L'Opinionista.