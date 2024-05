Conte | La politica non ha bisogno di tornare al finanziamento pubblico Non si risponde così alla corruzione

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Noi riusciamo a dimostrare che la politica non ha bisogno di finanziamento pubblico. Adesso si sta parlando di questo: gli altri partiti vogliono tornare al finanziamento pubblico, vogliono rispondere così ai casi di Corruzione dilaganti da Nord a Sud. Invece noi stiamo dimostrando che la politica si può fare con le micro-donazioni e che ci sono anche soldi utili per la collettività da restituire”. calcioweb.eu

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Oggi stiamo tutti parlando dell’ennesima inchiesta ma quello di cui si parla pochissimo è la questione di come è organizzato il finanziamento ai partiti: oggi è del tutto lecito che un concessionario di un bene pubblico finanzi la campagna elettorale del concedente in un conflitto interessi che non esiste in nessun altro paese”.

