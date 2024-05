Con l' IA 218mila dipendenti pubblici a rischio

Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, su delega della Procura della Corte dei Conti Campania, hanno notificato inviti a dedurre nei confronti di 8 soggetti tra amministratori e dirigenti del Comune di Piedimonte Matese ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 700.000 euro derivante dalla Mancata riscossione dei tributi locali (IMU, TASI e TARI) per le annualità 2014 e 2015. anteprima24

Stellantis, casa madre di Chrysler, sta licenziando circa 400 dipendenti negli Stati Uniti, principalmente nelle divisioni software e ingegneria. Lo scrive il Wall Street Journal, ricordando che si tratta dell'ultimo di una serie di tagli da parte della casa automobilistica mentre lavora per introdurre i suoi primi veicoli elettrici in Usa. Stellantis, riferisce il quotidiano, ha poi confermato in una nota che prevede di ridurre le proprie organizzazioni di ingegneria, tecnologia e software di circa il 2% negli Stati Uniti.

