Con Kinds of Kindness Yorgos Lanthismos ha fatto ciò che ha voluto

(Di martedì 21 maggio 2024) Non sono passati neanche tre mesi dallo straordinario successo di Povere Creature! agli Oscar, eLanthimos ha già presentato il suo nuovo film in concorso alla 77ma edizione del Festival di Cannes (qui la nostra recensione dalla Croisette):of. Ve lo diciamo subito: scordatevi Bella Baxter, Frankestein, la Londra vittoriana, il fish-eye e le galline con la testa di maiale. Perchè ciò cheof Kindess segna è un po’ un ritorno alle origini da parte del regista greco, in una produzione decisamente minore ma comunque interessante ed intelligente. In quel cinema fortemente criptico e respingente della sua parte di filmografia antecedente a La favorita. Ma con l’aggiunta di un tono sarcastico decisamente più spinto. Possiamo dire che per Lanthimos non c’era periodo migliore per realizzare un’opera ...

Yorgos Lanthimos torna dopo lo strepitoso Povere Creature!, Leone d’Oro a Venezia e tra i protagonisti dell’edizione degli Oscar 2024, con Kinds of Kindness e lancia una nuova sfida. Richiama per la terza volta Emma Stone - «la mia musa», la definisce -, per spingersi oltre e indagare i lati oscuri dell’essere umano alla sua vecchia maniera. Un po’ alla Dogtooth (in Un Certain Regard nel 2009) e come nel sacrificio del cervo sacro. gqitalia

A quanto siamo disposti ad abdicare per sentirci amati? Tra le tante domande sollevate dal nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone , Kinds of Kindness , il quesito che ruota attorno ai rapporti di potere e di forza che si instaurano tra esseri umani resta uno dei più affascinanti, forse per l’impervia possibilità di venirne a capo. Vessate e vessati dal terrore di non essere accettati, il folle bisogno di essere amati così come siamo, anche a costo di sottometterci al controllo di qualcun altro: quante volte, sul posto di lavoro, in coppia, in un gruppo, abbiamo ceduto volontariamente la nostra libertà? Vi raccomandiamo. news.robadadonne

