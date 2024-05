Con il premierato basta inciuci e giochi di Palazzo Se passa la riforma nessuna dimissione di Mattarella

(Di martedì 21 maggio 2024) "Ladelè già in discussione da 5 mesi e mezzo. E' stata in commissione al Senato ed è approdata in Aula da parecchie settimane. Proprio oggi terminiamo la discussione generale e da domani si parte con gli emendamenti. Siamo nella fase attiva della discussione. Appena mi sono insediata ha operato un lungo ascolto delle forze politiche di opposizione, delle forze economiche e del sindacato, prima di presentare il disegno di legge e abbiamo cercato un punto di caduta. Purtroppo non è così per il momento, ma spero in ripensamenti". Lo ha affermato il ministro delle Riforme Elisabetta Casellati, intervistata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, alla quinta edizione del Meeting del Made in Italy organizzato da AEPI e il nostro giornale. Segui su affaritaliani.it

Che un articolo del genere sia comparso sulle colonne del Times , noto quotidiano conservatore britannico, è indicativo di quanto il discorso di Liliana Segre in Senato contro la riforma costituzionale auspicata da Giorgia Meloni per introdurre il cosiddetto premierato desti preoccupazione o, comunque, stimoli la sensibilità dei media Anche fuori dai confini nazionali. ilfattoquotidiano

"Non sono affatto d'accordo nel senso che la riforma da me sottoscritta sul premierato corre sui binari dei valori della Costituzione repubblicana". Così la ministra Maria Elisabetta Casellati a Milano sull'articolo del Times che citava Liliana Segre e il premierato parlando di una riforma che "riecheggia Mussolini" "Trovo singolare questa critica del Times. quotidiano

