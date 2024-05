Come funziona l’Algoritmo di TikTok | Una guida dettagliata

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 21 maggio 2024) Nell’era digitale, piattaformehanno rivoluzionato il modo in cui fruiamo dei contenuti video. Al centro di questa rivoluzione c’è appuntodi Tik Tok, un sofisticato algoritmo che “decide” quali video mostrarci. In questo articolo, esploreremo in dettagliodie quali fattori considera per personalizzare l’esperienza di ogni utente. Che Cos’èdidiè un sistema basato sull’intelligenza artificiale che analizza una varietà di fattori per determinare quali contenuti mostrare agli utenti nella loro cosiddetta “For You Page” (FYP). Questa pagina è il “cuore pulsante” dell’esperienza che un utente fa all’interno di, dove vengono proposti video cheritiene possano essere di interesse per l’utente specifico. Fattori Considerati daldiconsidera diversi fattori chiave quando seleziona i contenuti da mostrare: Interazioni dell’utente: I like, i commenti, le condivisioni, le visualizzazioni complete e i video creati.