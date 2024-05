Come fare una recensione on line a regola d’arte | la guida

(Di martedì 21 maggio 2024) La piattaforma di prenotazione dei ristoranti lancia 'Recensisci Responsabilmente' Più della metà dei consumatori usa le recensionibussola per i propri acquisti. Per questo dato, emerso da una recente ricerca, la piattaforma per la prenotazione dei ristoranti TheFork ha scritto un vademecum per chi le scrive. Dall'ultimo sondaggio della piattaforma emerge che quasi la

«Tutte professioniste note nel mondo delle energie rinnovabili, non eravamo amiche. Ci siamo incontrate un po’ per caso, tra una cena, una collaborazione, un amico in comune. Un anno fa abbiamo provato a metterci insieme su un progetto, e ci sta piacendo tantissimo». Racconta così Simona Befani la nascita del board di sole donne di Pika Energy, di cui è CEO e fondatrice. iodonna

Manca ancora il via libera del Consiglio d’Europa, anche se si tratta di una formalità. Dopodiché saranno necessari 20 giorni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da quel momento dovrà essere applicato nei prossimi due anni. Anche se gli effetti reali si vedranno – a livello comunitario – tra molto tempo, l’approvazione da parte del Parlamento Europeo del cosiddetto “European Health Data Space” (Spazio europeo dei dati sanitari) è il primo grande passo che si tradurrà – fattivamente – con lo sviluppo e il completamento delle funziona lità della piattaforma MyHealth@EU , al cui interno ci sarà una cartella clinica elettronica dei cittadini europei. giornalettismo

Voxa , l’innovativa piattaforma online dedicata ad audiolibri ed e-book, è pronta a sbarcare in Italia ! Con un catalogo di ben 100 mila titoli disponibili, le persone potranno accedere ai contenuti in streaming tramite l’app per Android e iOS , oppure direttamente sul sito web ufficiale di Voxa .it. Questo è solo l’inizio: Voxa , infatti, prevede di impiegare oltre 2 milioni di euro per poter ampliare ulteriormente la propria lista dei titoli e offrire un panorama letterario ancora più vasto. screenworld

Nell’Alveare i prodotti a km0 - Nell’Alveare i prodotti a km0 - Dà qui la decisione di entrare a far parte dell’Alveare che dice sì – una comunità di acquisto che conta centinaia di punti in tutta Europa che funziona attraverso una piattaforma – inizialmente come ... msn

Nutanix accelera il percorso di adozione dell’AI generativa nell’enterprise - Nutanix accelera il percorso di adozione dell’AI generativa nell’enterprise - Nutanix, insieme a NVIDIA, Hugging Face e al proprio ecosistema di partner, offre una piattaforma di intelligenza artificiale per le imprese ... 01net

Prezzo di Ether spicca il volo. Ecco cosa spingerà ETH verso nuovi record - Prezzo di Ether spicca il volo. Ecco cosa spingerà ETH verso nuovi record - Nelle scorse ore abbiamo assistito a un improvviso rialzo non solo per Bitcoin (BTC), ma anche per Ethereum (ETH), che ha registrato un incremento di prezzo ... borsainside