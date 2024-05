Come cambia la tappa di Santa Cristina al Giro d’Italia | il nuovo percorso

(Di martedì 21 maggio 2024) La sedicesimadelnon trova tregua e, dopo il ribassamento della Cima Coppi all’Umbrail Pass, laancora conformazione. Sulla nuova Cima Coppi nevica e le condizioni sono particolarmente difficili anche alla partenza di Livigno, laddove nevischia e la temperatura è attorno ai 2 °C. Da una lettera dei corridori di eliminare il passaggio sul passo Umbrail e dal peggioramento delle condizioni metereologiche, l’organizzazione ha deciso dire tutto: non ci sarà neppure un tratto neutralizzato da Livigno fino al tunnel Munt Raschera. Si arriverà direttamente con i mezzi fino a Spondigna, laddove avverrà la partenza ufficiale alle 14.00. Da Spondigna ilsi svolgerà regolarmente e mancheranno 121 chilometri alla conclusione: ...

