Colpisce a martellate la moglie e le stacca orecchio a morsi | 40enne fermato dopo 3 settimane di fuga

Lo scorso 4 maggio in Francia si è tenuto Backlash, il protagonista assieme ai wrestler del primo PLE dopo Wrestlemania è stato il pubblico stesso, in particolare durante l’entrata di Main Event Jey Uso: la folla infatti oltre a fare il gesto con le braccia che Jey esegue da quando è passato a Raw ha anche acceso le torce dei propri cellulari, nel buio dell’arena ciò ha creato un effetto simile all’entrata del scomparso Bray Wyatt, tanto è che Jey ha iniziato a chiamarsi recentemente sui social lo Yeeter of the Worlds.

zonawrestling