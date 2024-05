Colf a processo per omicidio - i parenti | nessun sospett - poi la scoperta degli ammanchi

(Di martedì 21 maggio 2024) BERGAMO. Giallo di Colognola, prima udienza in Corte d’Assise per la 26enne ucraina accusata di aver fatto precipitare Rosanna Aber, 77 anni, dal balcone di casa per nascondere i prelievi di 2mila euro che aveva fatto con il bancomat dell’anziana.

