Claudio Ranieri pensa al RITIRO dal calcio dopo la SALVEZZA conquistata con il Cagliari

Cagliari, Ranieri lascia la panchina in comune accordo: il comunicato - Cagliari, ranieri lascia la panchina in comune accordo: il comunicato - Il Cagliari e Claudio ranieri hanno deciso di non continuare assieme. La decisione è arrivata di comune accordo tra le due parti dopo aver conquistato la salvezza e la permanenza in Serie A con un ... gianlucadimarzio

CLAUDIO RANIERI LASCIA IL CAGLIARI E LASCIA IL CALCIO - CLAUDIO ranieri LASCIA IL CAGLIARI E LASCIA IL calcio - “Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò”: con queste parole risalenti allo scorso agosto, Claudio ... sportmediaset.mediaset