Claudio Ranieri dice addio al Cagliari | il messaggio dopo la salvezza

Cagliari, 21 maggio 2024 – Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Dopo la doppia impresa promozione in A-salvezza, il tecnico romano ha deciso di chiudere la sua avventura in rossoblù e ad annunciarlo è la stessa società del presidente Giulini: "Per sempre grati mister", scrive il club. È possibile che si tratti di ritiro dal calcio, del resto lo stesso 73enne allenatore ha più volte detto che quella del Cagliari sarebbe stata la sua ultima panchina.

sport.quotidiano

RITIRO Claudio Ranieri, il MESSAGGIO del tecnico del Cagliari su tale decisione dopo aver conquistato la SALVEZZA Il Cagliari Calcio ha ANNUNCIAto l’addio di mister Claudio Ranieri al calcio. L’allenatore terminerà la sua avventura in rossoblù dopo la gara contro la Fiorentina, dopo aver ottenuto una salvezza storica in questa stagione di Serie A 2023/2024.

calcionews24