Claudio Ranieri ANNUNCIA IL RITIRO dal calcio Il MESSAGGIO del tecnico sui social

Cagliari, 21 maggio 2024 – Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Dopo la doppia impresa promozione in A-salvezza, il tecnico romano ha deciso di chiudere la sua avventura in rossoblù e ad annunciarlo è la stessa società del presidente Giulini: "Per sempre grati mister", scrive il club. È possibile che si tratti di ritiro dal calcio, del resto lo stesso 73enne allenatore ha più volte detto che quella del Cagliari sarebbe stata la sua ultima panchina.

