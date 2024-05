(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Come ogni anno, anche per l’estate in arrivo è arrivata(n. 300) emanata dal sindaco Tedesco per ridurre il pericolo diboschivi o di interfaccia urbana e rurale nel periodo di massimo, ovvero tra il 15 giugno e il 30 settembre 2024, nonché nei fine settimana e nei giorni fnon domenicali fino a fine ottobre. Tra i divieti: accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare fiamme ossidriche o apparecchi elettrici per tagliare metalli, usare motori o inceneritori che producano faville o brace, aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco. E ancora: fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa ...

La Regione figura tra le zone di pericolo “molto alto ”, con almeno 14 ambiti su territorio da tenere sott’occhio. Incendi o sotto lo Stadio Olimpico di Roma: la vicenda (credits @Welcome To Favelas) – Ilcorrieredellacitta.com Salgono le temperature nel Lazio , ma anche il rischio di allerta per gli Incendi boschivi . La Regione è infatti tra quelle più attenzionate quando si parla di rischi per le aree verdi di andare a fuoco. ilcorrieredellacitta

allerta arancione della Protezione civile per la giornata di oggi , rischio incendi e ondate di calore . Le zone interessate . La città italiana si trova ad affrontare una giornata di allerta arancione , con un avviso emesso dalla Protezione civile regionale che mette in guardia i cittadini rispetto a rischi significativi legati agli incendi e alle ondate di calore . notizie

Civitavecchia, rischio incendi estivi: scatta l’ordinanza - Civitavecchia, rischio incendi estivi: scatta l’ordinanza - Regole e divieti per er ridurre il pericolo di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale nel periodo di massimo rischio Civitavecchia, 21 maggio 2024 – Come ogni anno, anche per l’estate in ... ilfaroonline

La sicurezza delle batterie, una storia di successo poco conosciuta - La sicurezza delle batterie, una storia di successo poco conosciuta - Negli ultimi tempi stanno diventando più frequenti su social media e testate giornalistiche le notizie che sollevano dubbi sulla sicurezza delle batterie e dei veicoli elettrici o dei sistemi di accum ... qualenergia

Al via la 13esima edizione del Campo Scuola della Protezione Civile - Al via la 13esima edizione del Campo Scuola della Protezione Civile - La colonna mobile è in arrivo a Giaveno. L'evento organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato Vol.To ETS ... torinoggi