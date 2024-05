Cina | vendite al dettaglio online +11,5% a gen-apr

(Di martedì 21 maggio 2024) Pechino, 21 mag – (Xinhua) – Lealinhanno registrato un’espansione costante nei primi quattro mesi del 2024, con le forze di crescita emergenti che continuano a stimolare i consumi, secondo i dati ufficiali di oggi. Secondo il ministero del Commercio, lealsono aumentate dell’11,5% su base annua, raggiungendo i 4.410 miliardi di yuan (circa 620,52 miliardi di dollari) nel periodo. In particolare, lealdi beni fisici sono aumentate dell’11,1% anno su anno, raggiungendo i 3.740 miliardi di yuan e contribuendo al 23,9% dellealdi beni di consumo in, ha ...

Pechino, 19 mag – (Xinhua) – Le vendite di furgoni pickup in Cina sono aumentate del 4,4% su base annua ad aprile , poiche’ le politiche di promozione dei consumi del Paese hanno stimolato il mercato, come mostrato dai dati del settore. Secondo la China Passenger Car Association, 44.000 furgoni pickup sono stati venduti in Cina il mese scorso. Le esportazioni di tali veicoli hanno rappresentato il 42% delle vendite totali di furgoni pickup nel Paese, hanno rivelato i dati. romadailynews

Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Le vendite di veicoli usati in Cina sono aumentate del 14,68% su base annua nel mese di aprile , secondo i dati del settore. Il mese scorso nel Paese sono stati commerciati circa 1,68 milioni di veicoli usati , per un valore totale delle transazioni di 111,1 miliardi di yuan (circa 15,64 miliardi di dollari), secondo la China Automobile Dealers Association. romadailynews

Cina: Guangxi, giovani imprenditori nel villaggio di Wuying (2) - cina: Guangxi, giovani imprenditori nel villaggio di Wuying (2) - Nanning, 21 mag - (Xinhua) - He Yuqing (la seconda a sinistra) e le sue amiche mostrano il pesce appena pescato nel villaggio di Wuying, al confine tra la ... romadailynews

Marco Bicego consolida la rete in Cina e guarda agli Stati Uniti - Marco Bicego consolida la rete in cina e guarda agli Stati Uniti - Il marchio con sede a Trissino, nel distretto orafo vicentino, punta a rafforzare la sua presenza negli Usa, suo primo mercato. La penetrazione in Medio Oriente e cina sarà sempre più rilevante ... ilsole24ore

Storie tese tra Apple e Huawei: tagliati i prezzi dell’iPhone 15 in Cina - Storie tese tra Apple e Huawei: tagliati i prezzi dell’iPhone 15 in cina - Stiamo assistendo a storie tese tra Apple e Huawei, al punto che sarebbero stati tagliati i prezzi dell'iPhone 15 in cina ... attualissimo