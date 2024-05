Cina | vendite al dettaglio online +11,5% a gen-apr

(Di martedì 21 maggio 2024) Pechino, 21 mag – (Xinhua) – Lealinhanno registrato un’espansione costante nei primi quattro mesi del 2024, con le forze di crescita emergenti che continuano a stimolare i consumi, secondo i dati ufficiali di oggi. Secondo il ministero del Commercio, lealsono aumentate dell’11,5% su base annua, raggiungendo i 4.410 miliardi di yuan (circa 620,52 miliardi di dollari) nel periodo. In particolare, lealdi beni fisici sono aumentate dell’11,1% anno su anno, raggiungendo i 3.740 miliardi di yuan e contribuendo al 23,9% dellealdi beni di consumo in ...

Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Le vendite di veicoli usati in Cina sono aumentate del 14,68% su base annua nel mese di aprile , secondo i dati del settore. Il mese scorso nel Paese sono stati commerciati circa 1,68 milioni di veicoli usati , per un valore totale delle transazioni di 111,1 miliardi di yuan (circa 15,64 miliardi di dollari), secondo la China Automobile Dealers Association. romadailynews

