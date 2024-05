Cina | Shaanxi - Xi’an attira sempre piu’ turisti 4

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag – (Xinhua) – Deivisitano il Great Tang All Day Mall a, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello, ieri 20 maggio 2024., una delle antiche capitali della storia cinese, negli ultimi anni stando un numero crescente di. (Xin) Agenzia Xinhua

Xi’an , 17 mag – (Xinhua) – Un’antica nave e’ esposta presso il Museo di storia dello Shaanxi a Xi’an , capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi , il 6 maggio 2024. Piu’ di 1.500 reperti culturali della dinastia Qin (221 a.C. – 206 a.C.) e della dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.) saranno esposti durante una mostra in occasione della Giornata internazionale dei musei. romadailynews

Cina: mostra al Museo di storia dello Shaanxi a Xi'an - Un'antica nave è esposta presso il Museo di storia dello Shaanxi a Xi'an, capoluogo della provincia nord - occidentale cinese dello Shaanxi, il 6 maggio 2024. Più di 1.500 reperti culturali della dinastia Qin (221 a. C. - 206 a. C.) e della dinastia Han (...

Cina: Xi'an, inaugurata mostra fotografica di giornalista italiano - La Via della seta: Xi'an dal punto di vista di un giornalista italiano' è stata inaugurata ieri al Museo di Xi'an, nella provincia nord - occidentale cinese dello Shaanxi. La mostra è una selezione ...