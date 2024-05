Cina | presenta linea guida per favorire sviluppo di citta’ intelligenti

Fiumicino, 16 maggio 2024 – “Al capolinea dei bus Tpl di via Foce Micina sono iniziati oggi i lavori per il capolinea dei bus Cotral: si tratta di un intervento necessario per la fluidità del traffico nel periodo di fermata o di permanenza del Cotral, che collega Fiumicino con Roma e l’aeroporto”. E’ quanto afferma l’assessore Angelo Caroccia, che aggiunge: “La fermata sarà utilizzata inoltre da altre linee che vanno verso la Capitale e dalle linee Tpl locale.

ilfaroonline

Mosca, 14 mag. (Adnkronos) - Mosca e Pechino vogliono aprire la strada verso un ordine mondiale democratico. Lo ha detto Sergey Lavrov, candidato a ministro degli Esteri russo. "La Cina è diventata un leader globale. Ciò non piace agli Stati Uniti che, insieme ai loro satelliti, hanno messo in ginocchio il resto dell'Occidente, e hanno dichiarato che non possono permettere a nessuno di essere più forte e influente di Washington - ha aggiunto Lavrov in una sessione plenaria del Consiglio della Federazione Russa - Questo è il motivo per cui noi, insieme ai nostri colleghi cinesi, siamo interessati a continuare a essere i leader in termini di sforzi per stabilire un ordine mondiale democratico più giusto".

liberoquotidiano