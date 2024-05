Cina | Ningxia raggiunge importanti progressi in protezione ecologica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024) Pechino, 21 mag – (Xinhua) – La regione autonoma nord-occidentale cinese delHui ha dato priorita’ allanel perseguire uno sviluppo di alta qualita’, ottenendonella conservazione dell’acqua e nel controllo della desertificazione, tra gli altri settori, secondo una conferenza stampa tenutasi ieri a Pechino. Ile’ situato in regioni aride e semi-aride, con risorse idriche pro capite significativamente inferiori alla media nazionale. “Le risorse idriche sono sempre state considerate un elemento fondamentale per lo sviluppo del”, ha dichiarato Zhang Yupu, presidente della regione autonoma, sottolineando che ilha intensificato gli sforzi per promuovere la conservazione dell’acqua. I dati ufficiali ...