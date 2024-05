Cina | fiorente zona umida a est diventa rifugio per garzette

Un sabato sera che ha avuto l’amaro sapore del caos e della paura ai Giardini Porcinai , una zona di Arezzo tristemente nota per i frequenti episodi di violenza che hanno portato alcuni cittadini a paragonarla al Bronx. Questa volta, l’episodio di violenza si è verificato intorno alle 19:30 del 13 aprile, trasformando una tranquilla Serata in un vero e proprio campo di battaglia urbano. lortica

Un ragazzo di 20 anni ha subito la rottura del setto nasale nel corso di una rapina messa a segno da un gruppo di una decina di persone che l’ha preso a calci e pugni derubandolo del suo IPhone 15. L’episodio è accaduto alle 5 di stamani in piazza XXV Aprile, zona della movida di Milano. Il ragazzo era in compagnia di quattro amici in attesa di un taxi quando – hanno raccontato gli amici agli agenti della questura – il gruppo li ha circondati e ha preso di mira soprattutto il ventenne . ilfattoquotidiano

Arezzo, 9 maggio 2024 – Utile e costruttivo incontro, questa mattina, in Prefettura sul tema della Sicurezza cittadina e sul decoro. Occasione preziosa di confronto con il Prefetto Maddalena De Luca dopo le azioni messe in campo nelle settimane scorse per arginare il problema Sicurezza nella zona dei giardini Porcinai . Confcommercio e Confesercenti avevano richiesto la riunione utile a continuare il proficuo percorso di condivisione con le istituzioni avviato per garantire la Sicurezza nei centralissimi giardini e nelle zone limitrofe. lanazione

Guerra ultime notizie. Gaza, Cpi chiede mandati di cattura per Netanyahu e leader Hamas. Biden: vergognoso, nessuna equivalenza - Guerra ultime notizie. Gaza, Cpi chiede mandati di cattura per Netanyahu e leader Hamas. Biden: vergognoso, nessuna equivalenza - Gli Stati Uniti e l’Europa si stanno unendo attorno ad un piano per utilizzare gli interessi maturati sugli asset congelati della banca centrale russa per fornire all’Ucraina un prestito da utilizzare ... ilsole24ore

Cina: funzionari, definire esportazioni NEV del Paese come frutto di sovraccapacita’ non regge - cina: funzionari, definire esportazioni NEV del Paese come frutto di sovraccapacita’ non regge - Pechino, 20 mag - (Xinhua) - Mentre alcuni Paesi occidentali dipingono le crescenti esportazioni di veicoli a energia nuova (NEV) da parte della cina come ... romadailynews

Il nuovo presidente di Taiwan giura e lancia un messaggio alla Cina: “Pechino rimane una minaccia”. La replica: “Segnali pericolosi” - Il nuovo presidente di Taiwan giura e lancia un messaggio alla cina: “Pechino rimane una minaccia”. La replica: “Segnali pericolosi” - Il nuovo presidente della Repubblica di cina (Taiwan), William Lai, esce dalla moderazione che ha contraddistinto la sua campagna elettorale e le ore successive alla sua elezione. Nel giorno del suo g ... ilfattoquotidiano